Piratas sagram-se campeões da Europa de paintball

Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

A equipa dos Piratas do Paintball Clube Vila do Bispo sagrou-se campeã europeia de paintball, na modalidade 5Man. O título foi alcançado, no passado fim de semana, na última etapa do campeonato da Europa "Nxl Europe", que decorreu em França.

Segundo a Câmara de Vila do Bispo, "ao longo das quatro etapas realizadas neste campeonato, os Piratas conquistaram dois segundos lugares e dois primeiros lugares. Estes resultados colocaram a equipa no primeiro lugar no pódio, em Paris-Chantilly, e confirmaram a excelente temporada realizada pelos Campeões Europeus na modalidade".

Leia mais em Sul Informação