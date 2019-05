Windy, a gralha que nos guia pelo património de Vila do Bispo

Hoje às 14:58 Facebook

Nesta história há a Windy, uma gralha-de-bico-vermelho que "fala que nem uma gralha", e muito (mesmo muito!) para conhecer, desde sítios arqueológicos, praias paradisíacas, paisagens naturais e pegadas de dinossauro. Uma nova aplicação móvel quer levar todos a conhecer o património de Vila do Bispo, de uma forma lúdica em que até pode recolher objetos para os trocar por prémios, bem ao estilo do popular jogo Pokemon.

No total, a "Bispo Go" disponibiliza cinco rotas temáticas (de Vila do Bispo, de Sagres, do Castelejo, Megalítica e da Boca do Rio), passando por 54 locais icónicos daquele concelho da Costa Vicentina.

