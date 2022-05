Pescadores resgatados após embarcação ter naufragado em Sagres

Dois pescadores foram resgatados, esta sexta-feira, depois de a embarcação em que seguiam ter naufragado na praia do Tonel, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo.

O alerta foi dado às 6.45 horas por um dos pescadores, tendo sido ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Sagres e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Um dos pescadores foi resgatado por uma embarcação de pesca, que estava nas imediações, e o outro pela tripulação da Estação Salva-vidas.

As vítimas foram transportadas para o porto da Baleeira onde eram esperadas por elementos do INEM. Segundo o comandante da Polícia Marítima de Lagos, Pedro Palma, "por se encontrarem bem fisicamente, abandonaram o local pelos seus próprios meios e não foram encaminhadas para uma unidade de saúde".

Por constituir perigo para a navegação, a embarcação foi rebocada para o porto da Baleeira e será alvo de uma vistoria para apurar as causas do acidente e as condições de navegabilidade.