Sagres dinamiza miniconcertos com Cuca Roseta, João Pedro Pais e Viviane

A iniciativa online "Sagres Sunset Shots", que vai ter miniconcertos de nomes como Cuca Roseta, João Pedro Pais e Viviane, decorre nos dias 14, 15 e 16 de agosto e vai ser transmitida na Internet.

São três os eventos que compõem o "Sagres Sunset Shots" e vão acontecer, em cada um dos dias, sensivelmente entre as 20 e as 21 horas (considerando a hora prevista do entardecer), animados por miniconcertos de vários artistas e Dj nacionais.

Na sexta-feira, dia 14 de agosto, o palco vai ser de Cuca Roseta e do Dj Christian F. Para sábado, dia 15, estão já confirmados João Pedro Pais e o Dj Eddie Ferrer. O cartaz fica completo com as atuações, no domingo, dia 16, de Viviane, à qual se vai juntar a banda local Naomi & The Raposeira Dub Collective.

