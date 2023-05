Turista dos Países Baixos resgatada após cair ao mar em Vila do Bispo

Uma mulher de 39 anos foi resgatada do mar depois de ter caído enquanto praticava escalada, esta segunda-feira, entre a praia do Beliche e a Ponta do Cabo de São Vicente, em Vila do Bispo. A mulher é dos Países Baixos e foi resgatada com vida, tendo sido encaminhada para o hospital.

A ocorrência deu-se às 20.20 horas. Ao que tudo indica, o desabamento das rochas da arriba terá sido a causa da queda da mulher neerlandesa ao mar.

Segundo fonte oficial da Autoridade Marítima, a vítima "foi extraída por via marítima e conduzida pela embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos aos meios de socorro que estavam em terra".

PUB

A operação foi coordenada pela capitania do Porto da Baleeira. A vítima foi conduzida ao hospital e não corre perigo de vida.

Esta é a segunda ocorrência deste tipo em dois dias. No domingo, no mesmo local, uma mulher de nacionalidade norteamericana também caiu ao mar depois de se terem desprendido as rochas da arriba. Neste caso, a vítima também foi extraída por via marítima e conduzida ao hospital pelo INEM.