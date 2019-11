Hoje às 17:52 Facebook

No Alentejo, o vencedor foi o município de Ponte de Sor.

Vila do Bispo, com o projeto "Conhecimento do Património Local", voltou a vencer o prémio Município do Ano 2019, para a região do Algarve, na gala que distingue as boas práticas dos municípios, que decorreu na tarde da passada sexta-feira, no Mosteiro de Arouca.

