Vila do Bispo: Praia da Salema já tem cadeira anfíbia

A Praia da Salema, em Vila do Bispo, Faro, tem uma cadeira anfíbia que foi disponibilizada pela Câmara de Vila do Bispo. O equipamento permite que utentes com limitações de mobilidade possam "usufruir da zona balnear com mais segurança e conforto".

A Câmara de Vila do Bispo explica que a cadeira anfíbia, que vai ficar à responsabilidade do concessionário de praia, o restaurante Atlântico, "foi oferecida ao Município no âmbito de uma candidatura da Câmara Municipal ao Programa «Praia Saudável» da Fundação Vodafone. Este equipamento que permite aos cidadãos com mobilidade reduzida aceder à água vem assim, reforçar o conjunto de infraestruturas que fazem desta praia, uma «Praia Acessível - Praia para Todos»".

