A "miúda heroína" que escapou ao mar está bem

Marisa Rodrigues* Hoje às 07:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Médica que está a tratar a jovem, que esteve 22 horas à deriva numa prancha, pediu mais vigilância nas praias do Algarve.

Elsa Rocha, diretora da pediatria do Hospital de Faro e da Associação para a Prevenção e Segurança Infantil, a médica que está a acompanhar a jovem de 17 anos que esteve perdida 22 horas em alto mar numa prancha de paddle até ser encontrada por um navio, disse ontem que Érica Vicente "está clinicamente muito bem" e que deve ter alta nas próximas horas. Mas aproveitou a presença dos jornalistas para alertar o Governo e as autarquias para a necessidade de "repensar o alargamento da época balnear no Algarve". "Temos condições climatéricas que nos permitem usufruir da praia e do mar durante quase todo ano e terá que ser repensado este alargamento da época balnear porque faz a diferença em termos de segurança dos banhistas", afirmou numa alusão à necessidade do Algarve ter vigilância nas praias durante mais meses.

PUB

Érica, residente em Azeitão, estava com a família a passar férias no Algarve quando desapareceu cerca das 20 horas de sábado, empurrada pelo vento, quando se deslocava numa prancha de paddle na praia do Coelho, em Monte Gordo, Vila Real de Santo António. O pai ainda saltou para a água para a tentar agarrar mas não conseguiu. Foi encontrada com vida mais de 20 horas depois, cerca das 18 horas de domingo, a 25 milhas (cerca de 46 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António, por um navio mercante que navegava a caminho de Tânger, em Marrocos. Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa foi enviado para recolher a jovem, que se encontrava num elevado estado de hipotermia, tendo sido transportada para o Hospital de Faro.

instinto de sobrevivência

A diretora da pediatria de Faro acrescentou que a jovem "está bem, consciente, mas muito cansada". Tem "uma queimadura solar de primeiro grau" provocada pelas muitas horas em que esteve no mar apenas vestida com um biquíni. Foi assim que enfrentou o sol, o frio noturno e o vento no mar. Érica, disse a médica, "foi uma guerreira", mas casos destes raramente terminam bem. Daí que Elsa Rocha defenda a necessidade de em todos os desportos aquáticos "serem usados equipamentos de proteção que podem salvar vidas".

A principal preocupação da equipa médica, afirmou Horácio Guerreiro, diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, é agora observar se a função renal da jovem se mantém e se, com a hidratação, há problemas ao nível da função cerebral, porque, às vezes, quando se força a infusão de líquidos, pode haver situações de edema cerebral, embora não se esteja a prever isso.

Questionado sobre se a sua resistência, após tantas horas à deriva no mar, surpreendeu a equipa médica, Horácio Guerreiro respondeu que a situação é surpreendente para todos. "Com tanto tempo no mar, em condições, penso eu, de stress máximo, é normal que seja surpreendente para todos. É preciso um instinto de sobrevivência, um autocontrolo, não entrar em pânico. Esta miúda é uma heroína, sem dúvida nenhuma", concluiu o médico. v

Segundo nascimento

O capitão do Porto de Vila Real de Santo António, João Afonso Martins, contou a reação do pai quando soube que a filha tinha sido encontrada com vida. "Foi a reação de um pai que acabou de ver a filha nascer pela segunda vez".

* com Lusa