Câmara de Vila Real de Santo António pede construção urgente de rotunda na EN125

O presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, no Algarve, pediu, esta sexta-feira, a construção "urgente" de uma rotunda no cruzamento da Estrada Nacional 125 para a localidade de Santa Rita, parcialmente bloqueado pela concessionária da via.

A autarquia algarvia considera que esta solução é a que melhor pode resolver os problemas com que se depara a população de Santa Rita, na freguesia de Vila Nova de Cacela, depois de o cruzamento da localidade para a Estrada Nacional 125 (EN125) ter sido parcialmente bloqueado, impedindo a entrada nessa via para quem sai da localidade em direção a Vila Real de Santo António e para quem entra na mesma, proveniente de Tavira.

"O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, reuniu-se, esta quinta-feira, por videoconferência, com o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, para encontrar uma solução para o cruzamento de Santa Rita (Nora), na EN 125, cujos acessos foram vedados pela concessionária, causando prejuízos e constrangimentos a moradores e empresas", informou o município.

Álvaro Araújo defendeu que "a medida definitiva para aumentar a segurança de automobilistas e peões naquele local passa pela construção urgente de uma rotunda no cruzamento de Santa Rita, na Estrada Nacional 125".

A rotunda nesse local está "prevista no plano de requalificação global" da EN125, enquanto o "encerramento parcial dos acessos" comporta "óbvios prejuízos para a população e empresas", argumentou o autarca.

Quem quer aceder a Santa Rita, proveniente de Tavira, ou sair da localidade, em direção a Vila Real de Santo António, está agora obrigado a fazer um percurso de "mais de sete quilómetros para fazer inversão de marcha (em segurança, nas rotundas mais próximas)", e a situação está a gerar o "protesto da população, que se diz lesada com a opção implementada pela concessionária".

"Nesta sequência, e com vista a mitigar os problemas a curto prazo, a Câmara Municipal vai apresentar um conjunto de propostas alternativas que podem passar pela colocação de dispositivos redutores de velocidade, pela alteração da velocidade máxima de circulação no local ou até pela instalação de semáforos", adiantou o município, referindo-se a uma solução que permita a recuperação dos acessos.

O município informou ainda que, no sábado, vai realizar uma sessão de esclarecimento à população, na Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, pelas 16 horas.

A agência Lusa pediu informações à Infraestruturas de Portugal sobre os motivos da intervenção no cruzamento da EN125 para Santa Rita, mas ainda não obteve resposta.

A Lusa tentou também, sem sucesso, o contacto com a concessionária da EN125, Rotas do Algarve Litoral.