Câmara investe 750 mil para requalificar Centro de Alto Rendimento

Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo António é ponto estratégico para alavancar turismo na época baixa no Algarve.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) vai investir, este ano, cerca de 750 mil euros na requalificação do Centro de Alto Rendimento (CAR) de Vila Real de Santo António, uma infraestrutura que é considerada "a joia da coroa" do concelho, pela sua capacidade de atrair eventos e receber equipas e atletas de grande craveira internacional. Uma realidade especialmente importante na época baixa do turismo.

Aproveitando outra época baixa, a da atividade desportiva, a autarquia vai avançar já em junho, com a instalação de uma nova pista de atletismo, obra orçada em 500 mil euros, que, segundo Álvaro Leal, vereador do Desporto, "vai melhorar ainda mais a qualidade técnica" do complexo desportivo.

PUB

"Já iniciámos também a intervenção nas zonas de lançamentos (martelo, peso e disco), mas a nova pista é uma intervenção fundamental, até porque, durante anos, não teve a manutenção adequada", descreve o autarca ao JN, realçando as potencialidades do complexo, que é o único Centro de Alto Rendimento a Sul de Lisboa.

A par destas intervenções, haverá ainda alterações nas piscinas, de forma a melhorar a eficiência energética, e um sonho do Executivo. "Até final do mandato, gostávamos de recuperar o Pavilhão Multiusos, cuja construção ficou a meio", observa.

O complexo de CRSA é um dos mais credenciados da Europa, pelas infraestruturas e equipamentos complementares de treino que oferece, como a nave indoor, que oferece uma pista de 80 metros e caixas de salto em comprimento e altura.

Mário Rola, diretor do CAR de Vila Real de Santo António revela que, em 2022, passaram pelo centro 45 mil utilizadores. " Somos o centro de alto rendimento que recebe mais medalhados olímpicos para estágios. Neste momento estamos a umas 6000 inscrições de de igualar os números de 2019, último antes da pandemia", observa.

Trampolim para Paris

"Estamos a candidatar-nos a ser um dos trampolins para os Jogos Olímpicos de Paris", acrescenta. Mas o complexo algarvio é também uma referência no futebol, recebendo provas da UEFA em masculinos e femininos. Equipas das principais ligas europeias costumam ali organizar estágios.

Um dos momentos mais altos deste ano será a Copa do Guadiana, 25 de junho a 3 de julho. "Vamos ter aqui 3500 miúdos, o que só por si explica a potencialidade de atração deste complexo", conclui Álvaro Leal.