Campanha angaria fundos para jovem português agredido em Espanha

Continua em coma num hospital de Huelva, em Espanha, o jovem português de 25 anos que, no passado dia 14 de novembro, foi brutalmente agredido à saída de um bar em Ayamonte. Agora, está em marcha uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família a transferir João Pedro para uma clínica em Sevilha.

"Tivemos conhecimento de que existe uma clínica em Espanha (Hospital NISA Sevilla Aljarafe) que poderá ajudar o João Pedro não só nos seus problemas motores, mas também nos problemas cerebrais que o estão a impedir de comunicar e interagir com todos os que o rodeiam", adiantou a direção do Lusitano Futebol Clube numa publicação nas redes sociais.

João Pedro, recorde-se, foi brutalmente agredido à saída de um bar na zona industrial de Ayamonte, em Espanha, no dia 14 de novembro, onde estava com amigos. Sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e um AVC Isquémico.

Na altura, a Guardia Civil tomou conta da ocorrência e abriu uma investigação para apurar as causas e os autores do crime. Cerca de dez dias depois, agentes da Polícia Judiciária de Ayamonte detiveram três espanhóis por alegada participação na agressão ao jovem, natural de Monte Gordo, no Algarve.

"Neste momento encontra-se num estado de consciência mínima. Foi submetido a uma intervenção cirúrgica (craniectomia descompressiva), a uma traqueostomia, e também lhe foi colocada uma sonda no estômago, por onde é alimentado. Precisa de ajuda para tudo, não faz nada autonomamente", acrescenta o clube de Vila Real de Santo António.

Para ajudar a pagar os custos da recuperação e a respetiva transferência para outro hospital, foi aberta um conta: PT50 0035 0288 00036697 530 59. "Ainda não sabemos quantos meses serão necessários para a recuperação do João Pedro, mas estima-se que o valor mensal rondará os onze mil euros", frisa a direção do clube, sublinhando, certamente, o desejo de João Pedro em "participar ativamente no crescimento da sua filha Zahara de apenas 10 meses de idade."