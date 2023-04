Érica "apanhou um grande susto para a vida, mas é uma resistente"

Érica Vicente, a jovem que esteve à deriva no mar durante 22 horas ao largo do Algarve, está em situação estável, apesar de ter ainda algumas "manifestações de prostração", revelou, nesta segunda-feira de manhã, Horácio Guerreiro, diretor clínico do Hospital de Faro, que a classificou como "uma resistente".

"Tem algumas dores a nível muscular e cutâneas mas nada de grave. Está numa fase de hidratação. Tem alguma instabilidade, mas eu penso que a evolução será muito favorável", explicou o clínico, que fazia o ponto da situação de saúde da jovem que foi resgatada por um cargueiro, a cerca de 40 quilómetros da costa, em cima de uma prancha da paddle. "Não sei quando é que terá alta, diria 24/48 horas".

Sobre outro tipo de problemas que possam estar associados a ter passado quase 24 horas exposta ao sol e ao frio da noite, Horácio Guerreiro disse que estão a ser monitorizados possíveis problemas renais ou cerebrais pelo serviço de pediatria, mas que não prevê complicações.

"Está com a vigilância necessária e motorização. Dei-lhe os parabéns pela resistência. Não está muito comunicativa nesta fase, é natural, apanhou um grande susto para a vida dela, mas é uma resistente. É uma miúda muito tranquila e está com uma perspetiva otimista".