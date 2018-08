Banho Santo é ponto alto das festas de São João da Degola

Hoje às 18:12 Facebook

As festas de verão em honra de São João da Degola vão regressar à praia da Manta Rota, com um programa de animação que inclui concertos, bailes e fogo-de-artifício. O ponto alto das comemorações acontece a 29 de Agosto, às 11 horas, com o "Banho Santo", em pleno areal da Manta Rota.

O célebre banho de mar é um encontro que se realiza anualmente a 29 de agosto, assinalando a data em que, segundo a história, São João Baptista foi degolado, explica a Câmara de Vila Real de Santo António.

