Cachalote encalhado durante quatro horas na praia de Monte Gordo

Hoje às 13:32, atualizado às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cachalote, com cerca de dez metros, esteve encalhado durante cerca de quatro horas, esta segunda-feira, na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, no Algarve.

Ao fim de três horas de operações, as autoridades marítimas, com a ajuda de populares, conseguiram devolver o animal a águas profundas, com uma embarcação própria.

Banhistas que foram surpreendidos com a presença do cachalote no mar assistiram à operação para devolver o animal ao mar e bateram palmas no final, pelas 13.20 horas.

Segundo a Marinha, as autoridades vão continuar a monitorizar o animal para evitar que volte a zonas menos profundas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No local, estiveram a Polícia Marítima, a Proteção Civil e a Capitania de Tavira e Vila Real de Santo António.

Nas redes sociais, várias pessoas partilharam as imagens do momento em que o cachalote foi encontrado.