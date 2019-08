Duas pessoas morrem atropeladas em Vila Real de Santo António

Marisa Rodrigues Hoje às 01:05 Facebook

Duas pessoas morreram atropeladas, esta quinta-feira, na Estrada Nacional (EN) 125, na localidade de Aldeia Nova, em Vila Real de Santo António. O condutor foi identificado pela GNR.

O alerta para o atropelamento foi registado às 20.32 horas. As vítimas, um homem e uma mulher com cerca de 70 anos, foram colhidas por um veículo ligeiro de passageiros quando atravessam a EN125. Devido à violência do embate, o casal foi projetado vários metros e, apesar dos esforços das equipas do socorro, não resistiu aos múltiplos ferimentos.

Ao que o JN apurou, o condutor ausentou-se durante alguns minutos, deixando a viatura no local. Depois, regressou e entregou-se às autoridades, alegando ter ficado em pânico.

As vítimas foram transportadas para o Gabinete Médico-Legal de Faro. No local estiveram 17 operacionais com sete veículos dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, INEM e GNR.

As causas do atropelamento vão ser investigadas pelo Destacamento de Trânsito de Faro.