Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Resultados dos primeiros trabalhos de campo das novas escavações arqueológicas de Cacela-a-Velha foram apresentados em Faro.

Há muitas questões para esclarecer e muita mão de obra desejosa de ajudar a descobrir as respostas. Os resultados preliminares da primeira campanha de escavações arqueológicas do projeto "Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medieval: território e identidades em mudança" foram apresentados na Universidade do Algarve numa sessão que teve casa cheia.

Leia mais em Sul Informação