Lota de Vila Real de Santo António está no top 5 nacional.

O polvo, com 35,5 milhões de euros e um aumento de 7,1% no preço médio por quilo, foi a espécie mais relevante, em valor de vendas, nas lotas portuguesas, durante o ano de 2018, anunciou o gabinete da Ministra do Mar.

