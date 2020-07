Ponte do Guadiana vai ser "Ponte Mandela" por um dia

Hoje às 17:30 Facebook

A Ponte Internacional do Guadiana, que liga o Algarve a Espanha, vai-se chamar "Ponte Mandela" por um dia. Será já este sábado, dia 18 de julho, em homenagem ao Madiba, ele que foi um dos principais ativistas dos direitos humanos em todo o mundo, galardoado com o Nobel da Paz de 1993 e antigo presidente da África do Sul.

A iniciativa realiza-se este sábado, 18 de julho, dia de aniversário de Mandela, reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2009, como o Dia Internacional Nelson Mandela.

O dia é ainda assinalado pela renomeação, por um dia, de pontes em todo o mundo como "Ponte Mandela" e uma das contempladas deste ano é a Ponte Internacional do Guadiana.

