Sem poder ir para o terreno, arqueólogos "escavam" segredos de Cacela Velha no laboratório

Em 2020, os arqueólogos não puderam ir para o terreno e continuar a escavação iniciada em 2018, mas a pandemia de covid-19 não impediu que o projeto de investigação "Muçulmanos e cristãos em Cacela Medieval: território e identidades em mudança" conhecesse avanços, no laboratório.

A inesperada chegada da covid-19 obrigou a equipa de investigadores da Universidade do Algarve (UAlg) e da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) a repensar as escavações que estavam previstas para o verão passado e a focar-se no trabalho de análise do material recolhido nos dois primeiros anos de trabalho no terreno.

Impedidos de escavar, investigadores e alunos focaram todas as suas intenções nas ações laboratoriais e os resultados já começaram a surgir.

