Teve alta hospitalar jovem que esteve 22 horas à deriva no mar

Já teve alta do Hospital de Faro a jovem de 17 anos que esteve 22 horas desaparecida no mar, no Algarve.

Fonte hospitalar confirmou ao JN, esta quarta-feira de manhã, que Érica teve alta.

A jovem, residente em Azeitão, estava com a família a passar férias no Algarve quando desapareceu cerca das 20 horas de sábado, empurrada pelo vento, quando se deslocava numa prancha de paddle na praia do Coelho, em Monte Gordo, Vila Real de Santo António.

Foi encontrada com vida cerca das 18 horas de domingo, a 25 milhas (cerca de 46 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António, por um navio mercante que navegava a caminho de Tânger, em Marrocos. Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa foi enviado para recolher a jovem, que se encontrava num elevado estado de hipotermia, tendo sido transportada para o Hospital de Faro.

A adolescente esteve internada no Serviço de Observação (SO) de Pediatria de alta vigilância, quase equivalente a uma unidade de Cuidados Intensivos. Manifestava prostração, sonolência, algumas dores e uma queimadura solar na pele.