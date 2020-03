Vila Real de Santo António disponibiliza linha de apoio psicológico

Hoje às 18:42 Facebook

O município de Vila Real de Santo António tem, a partir desta segunda-feira, 23 de março, uma linha de apoio psicológico para dar resposta e aconselhamento às ansiedades e inquietações da população que, neste momento, se encontra em situação de isolamento preventivo domiciliário, em virtude da pandemia mundial da Covid-19.

A linha vai ser assegurada pela equipa do Núcleo da Saúde e de Estudos e Intervenção Psicológica (Neip) do município, um projeto pioneiro que presta, de forma totalmente gratuita, serviços de psicologia no concelho de Vila Real de Santo António, e integra uma equipa multidisciplinar constituída por psicólogos e uma terapeuta da fala, num total de nove elementos.

