Vila Real de Santo António já tem uma linha de apoio ao empresário

O município de Vila Real de Santo António lançou uma linha de apoio ao empresário. A valência destina-se a prestar aconselhamento e informação aos empresários ou trabalhadores independentes, "nomeadamente sobre as obrigações fiscais e medidas determinadas em virtude do decretamento do estado de emergência".

De acordo com a autarquia, o serviço vai procurar também "auxiliar no processo de candidatura e acesso ao conjunto de linhas de crédito garantidas pelo Estado". A linha está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas, através do número 910 890 130 ou através do email apoio.empresario.vrsa@cm-vrsa.pt. A iniciativa conta com uma rede de funcionários do município que vão prestar, telefonicamente ou através de correio eletrónico, todos os esclarecimentos necessários.

