Vila Real de Santo António pede que se deixe de alimentar pombos

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António está a promover uma campanha de sensibilização, dirigida à população em geral, que realça a importância de parar de alimentar pombos e gaivotas, de forma a manter a higiene, limpeza e salubridade do espaço público.

Em comunicado, a autarquia algarvia, destaca que "estas aves adaptam-se facilmente às áreas urbanas", o que faz com que a sua reprodução seja muito superior, quando comparada com situações normais, "podendo tornar-se numa praga".

A solução para este problema passa pela diminuição da oferta de alimento e, neste sentido, a Câmara apela à colaboração de todos os munícipes para que assim "se possa proteger o espaço público e preservar a sua limpeza e higiene".



Além da produção de diverso material informativo, a autarquia está a colocar sinalética no espaço público, em particular nos jardins, praças e frentes ribeirinhas (locais onde se registam mais ajuntamentos de aves por via da disponibilização de alimento), apelando a todos os munícipes e visitantes para que não alimentem aves, alertando ainda que tais medidas são suscetíveis à aplicação de coima.