Cerca de 30 bombeiros combatem fogo florestal na Calheta

Cerca de 30 bombeiros e 13 viaturas estão a combater o incêndio florestal que deflagrou esta segunda-feira no concelho da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira.

Segundo a informação disponível no site do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM), o incêndio começou a lavrar na freguesia da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta, "durante a tarde de hoje" e continuava ativo pelas 22 horas. Não há habitações em risco.

Sobre os meios envolvidos no combate a este fogo, o SRPCM adianta que foram mobilizados 31 operacionais e 13 viaturas das corporações de Bombeiros Voluntários da Calheta e Madeirenses (Funchal) e do corpo da Polícia Florestal.