Uma derrocada atingiu, no início da tarde deste sábado, um restaurante na zona da Calheta, na Madeira. Uma mulher, com cerca de 20 anos, está desaparecida. Era a cozinheira do restaurante.

A funcionária seria a única pessoa presente no interior do estabelecimento Rocha Mar, quando se deu a derrocada. Os bombeiros voluntários e a proteção civil estão a tentar localizar a vítima.