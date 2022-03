Recuperado corpo do turista alemão arrastado por onda na Madeira

JN/Agências Hoje às 21:54 Facebook

O corpo do turista alemão que foi arrastado esta sexta-feira por uma onda na zona oeste da Madeira foi detetado a flutuar no mar, tendo sido recuperado pela aeronave da Força Aérea Portuguesa, foi anunciado.

"O corpo do homem terá sido detetado a flutuar na água na zona da Calheta [zona oeste da ilha da Madeira], sendo de seguida recuperado pela aeronave da Força Aérea Portuguesa que se encontrava no local, por se tratar de uma zona de difícil acesso, tendo sido posteriormente transportado até ao Aeroporto Internacional da Madeira", lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima.

O turista de 72 anos estava desaparecido depois de ter sido "surpreendido" e arrastado por uma onda quando se encontrava a passear junto à orla marítima, na freguesia do Jardim da Serra, no concelho da Calheta, junto com outras três pessoas.

O óbito foi declarado no Aeroporto da Madeira pelo delegado de saúde e o corpo transportado para o Gabinete Medico-Legal e Forense da Madeira, adianta a mesma nota.

Nas operações de busca, que foram coordenadas no local pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, estiveram empenhados elementos da Estação Salva-vidas do Funchal, por via marítima.

Também do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, da PSP e dos Bombeiros Voluntários da Calheta, por terra, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e um drone do Comando Operacional da Madeira.