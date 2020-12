Suspensas buscas para encontrar turista desaparecido em área florestal na Madeira

JN/Agências Hoje às 19:26 Facebook

As buscas para encontrar o turista que se encontra desaparecido numa área florestal na Calheta, ilha da Madeira, foram suspensas e vão ser retomadas na manhã de quinta-feira, indicou a corporação de bombeiros do concelho.

"As buscas são ser retomadas amanhã, a partir das 7.30", disse o comandante Jacinto Serrão, vincando que, além dos Bombeiros Voluntários da Calheta, estão envolvidos na operação elementos da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública, num total de 25 operacionais, bem como dois cães de equipas cinotécnicas.

O cidadão estrangeiro, presumivelmente um alemão de 28 anos, encontra-se desaparecido desde as 14 horas de terça-feira, altura em que terá contactado um amigo por telemóvel, alertando-o para o facto de se ter perdido num percurso, no Rabaçal, uma área florestal com vários trilhos e levadas.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta só foram informados, contudo, cerca das 20, hora em que iniciaram uma busca motorizada, tento retomado a operação com busca apeada esta manhã.

"Percorremos vários trilhos e batemos uma vasta área, mas sem sinal do turista", disse Jacinto Serrão, indicando que o telemóvel está desligado e manifestando-se apreensivo em relação ao desfecho das operações, devido ao frio que se faz sentir na zona e também ao facto de estar a cair alguma chuva.