Derrocada faz três feridos em Câmara de Lobos

Vítimas estavam à espera do autocarro quando ocorreu derrocada na Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos. Três famílias vão ser realojadas por precaução.

As pedras caíram do cimo da rocha na Fajã das Galinhas, cerca das 7.10 horas, e atingiram três pessoas que estavam numa paragem de autocarro e pelo menos um carro, segundo o "Diário de Notícias da Madeira". Terão ocorrido duas derrocadas em cerca de dez minutos, segundo testemunhas ouvidas no local.

As vítimas foram transportadas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para o hospital. Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil adiantou à agência Lusa, cerca das 9.30 horas, que dois homens e uma mulher deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com ferimentos ligeiros.

A estrada José Avelino Pinto ficou intransitável e nove pessoas de três famílias vão ser realojadas por precaução, segundo o "Diário de Notícias da Madeira", até que seja feita uma avaliação ao talude da Fajã das Galinhas.

Além dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, foram mobilizados para o local meios do Serviço Municipal de Proteção Civil e da PSP.