Dois trabalhadores com ferimentos graves após despiste em túnel na Madeira

Dois trabalhadores que efetuavam trabalhos de manutenção num túnel no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, ficaram gravemente feridos, esta quinta-feira, após o embate de um camião na viatura com grua onde se encontravam.

Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, na zona oeste da ilha, disse que os dois homens estavam num "camião com uma grua" a realizar trabalhos de manutenção num túnel, na Via Expresso que liga as freguesias de Câmara de Lobos e Estreito da Calheta, quando um camião que circulava no sentido descendente se despistou e projetou os trabalhadores.

As vítimas ficaram feridas com gravidade e foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, segundo a mesma fonte.

Estiveram no local do acidente, que ocorreu cerca das 9.30 horas, quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com oito operacionais, uma viatura da EMIR (equipa médica de intervenção rápida) e a PSP.