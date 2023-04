Homem morre no mar da baía de Câmara de Lobos

JN/Agências Hoje às 16:32 Facebook

Um homem morreu esta sexta-feira no mar da baía de Câmara de Lobos, na Madeira, onde o corpo apareceu a boiar cerca das 13 horas, indicou fonte dos bombeiros do concelho, contíguo ao Funchal a oeste.

"Recebemos o alerta às 12.58 e avançámos com uma ambulância e três elementos para a zona das Salinas", referiu a fonte, adiantando que, no local, a equipa constatou que "realmente havia um corpo a boiar" e tinham já sido mobilizados meios de socorro marítimo através do Serviço Regional de Proteção Civil.

O corpo foi recolhido por uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos e transportado para a marina do Funchal, numa operação que contou também com a colaboração dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), da PSP e da Polícia Marítima.

Não foi possível apurar as causas da morte nem a identidade do homem, mas a imprensa regional adiantou tratar-se de um cidadão de nacionalidade estrangeira.