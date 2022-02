Sismo de magnitude 5.1 sentido na Madeira

JN/agências Hoje às 07:07, atualizado às 07:41 Facebook

Um sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 35 quilómetros a sul do Funchal e foi registado às 4.32 horas desta quarta-feira nas estações da Rede Sísmica do Continente.

Este abalo foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Câmara de Lobos. Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz, na ilha da Madeira.

A Câmara Municipal do Funchal informou que não foram registadas ocorrências relacionadas com o abalo.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

De acordo com o IPMA, a intensidade V da escala de Mercalli modificada significa que o abalo "foi sentido fora de casa, as pessoas são acordadas, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se e os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".