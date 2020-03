Dos seis casos de Covid-19 na Madeira, cinco são cidadãos dos Países Baixos

JN/Agências Hoje às 19:32, atualizado às 20:21 Facebook

O número de casos de Covid-19 na Madeira duplicou nas últimas 24 horas, sendo agora seis os infetados, indicou o Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE), esclarecendo que se trata de cinco cidadãos dos Países Baixos e uma madeirense.

"Temos neste momento dois casos com validação pelo Instituto Ricardo Jorge", afirmou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, acrescentando: "Temos mais quatro casos que aguardam validação pelo Instituto Ricardo Jorge, com resultado preliminar positivo".

A responsável sublinhou que todos os casos confirmados até ao momento "estão estáveis" e encontram-se no internamento dedicado à Covid-19, no Hospital Central do Funchal, "sem necessidade de cuidados muito diferenciados".

Na região, foram já sinalizados 48 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 38 foram negativos.

Para além dos seis casos positivos, existem mais quatros casos suspeitos em estudo, explicou Bruna Gouveia, em conferência de imprensa, no Funchal, indicando também que há 320 pessoas em vigilância ativa no arquipélago. "117 destas pessoas estão associados aos casos confirmados", disse.

Os seis casos de Covid-19 foram todos importados, incluindo o da cidadã madeirense, pois tinha regressado no domingo do Dubai e encontrava-se a cumprir a quarentena obrigatória decretada pelo Governo Regional.

Bruna Gouveia realçou que as pessoas em vigilância ativa são acompanhadas regularmente pelas autoridades de saúde e dispõem de apoio psicológico.

Por outro lado, 104 turistas encontram-se em isolamento preventivo no hotel, no Funchal, onde foi detetado o primeiro caso positivo de Covid-19, na segunda-feira, 16 de março.