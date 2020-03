Funchal aprova plano para abate de pombos no centro da cidade

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

A Câmara do Funchal aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um plano excecional para o abate de pombos no centro da cidade, que será posto em prática nos meses de julho e agosto, informou o presidente da autarquia.

Miguel Gouveia explicou que as aves serão capturadas em gaiolas e a sua eliminação será feita por inalação de dióxido de carbono (CO2), vincando que se trata de um método previsto pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"É a título excecional", enfatizou o autarca, esclarecendo que a Câmara Municipal mantém ativas as políticas de controlo da população de pombos através do método contracetivo, que, no entanto, "não tem sido suficiente para controlar a praga".

Miguel Gouveia indicou, por outro lado, que o executivo camarário, liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), aprovou, também por unanimidade, o lançamento de um concurso para a criação do logótipo do Plano Municipal da Juventude, designado "Fun Jovem 20/30".

"Este plano procura definir políticas de juventude para a cidade do Funchal até 2030, envolvendo os principais visados - jovens entre os 14 e os 30 anos", explicou.

Na reunião de hoje, o executivo camarário - composto por seis vereadores da coligação Confiança, quatro do PSD e um do CDS-PP - aprovou, igualmente por unanimidade, a abertura de um concurso para a construção de uma nova acessibilidade na freguesia de São Roque, nas zonas altas do concelho.

O arruamento vai servir um aglomerado populacional composto por 20 moradias e a obra, orçada em 340 mil euros, deverá arrancar este ano.