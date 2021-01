Aviso vermelho na Madeira devido à depressão "Filomena"

JN/Agências Hoje às 10:35 Facebook

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão "Filomena".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso vermelho entre as 18 horas desta quinta-feirae as 3 horas de sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoadas.

O arquipélago está já sob aviso laranja por causa da chuva forte (até às 12 horas) e da agitação marítima, prevendo-se ondas de nordeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 10 metros de altura máxima (até às 6 horas de sexta-feira).

A Madeira está ainda sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste, entre as 18 horas desta quinta-feira e as 12 horas de sexta-feira.

O IPMA prolongou também o aviso amarelo devido ao tempo frio para todos os 18 distritos de Portugal continental até domingo.

Todos os distritos do continente vão estar sob aviso amarelo até às 6 horas de domingo devido ao tempo frio, com persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O arquipélago da Madeira e o sul de Portugal continental vão ser afetados até sexta-feira por vento forte, chuva e agitação marítima associados à passagem da depressão "Filomena".