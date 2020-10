Buscas para encontrar turista que caiu ao mar na Madeira

JN/Agências Hoje às 11:11 Facebook

As buscas para encontrar o turista alemão que está desaparecido na Madeira, depois de ter caído ao mar na zona norte, foram retomadas esta sexta-feira e prosseguem por terra e mar.

"As buscas foram retomadas cerca das 8 horas no local onde o jovem desapareceu e vão manter-se por terra e mar", disse à agência Lusa Guerreiro Cardoso, comandante da Zona Marítima.

Na quinta-feira, o turista alemão, de 24 anos, caiu ao mar na zona de São Jorge, concelho de Santana.

A capitania do Funchal informou em comunicado que "o sinistrado sofreu uma queda para o mar sem ter conseguido regressar a terra pelos próprios meios, encontrando-se desaparecido".

O homem estava acompanhado de outro turista da mesma nacionalidade que foi resgatado.

O alerta foi dado às 15.45 horas de quinta-feira e foram desencadeadas buscas com elementos dos Bombeiros Voluntários locais, do Sanas - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos e do Instituto de Socorros a Náufragos, e com a utilização de duas embarcações e dois drones.

A forte ondulação prejudicou a operação, que foi interrompida ao escurecer.

"Hoje as condições do mar estão ligeiramente melhores", adiantou o Guerreiro Cardoso.

O responsável acrescentou que nas buscas estão envolvidos elementos da Polícia Marítima, do Sanas, do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e dos Bombeiros Voluntários de Santana, e duas embarcações.