Cemitérios do Funchal abertos no Dia de Finados mas com regras

Os quatro cemitérios do concelho do Funchal vão estar abertos no próximo domingo, Dia de Finados, mas com limitação do número de entradas, de pessoas de cada família e do tempo de permanência no espaço.

"A Câmara Municipal do Funchal informa que terá todos os seus cemitérios abertos no próximo domingo, dia 1 de novembro, por ocasião da celebração do Dia de Finados", pode ler-se na informação distribuída pela autarquia, na Madeira.

O município salienta que, devido à situação da pandemia da covid-19, têm de ser observadas as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde.

"Os acessos aos cemitérios serão, assim, limitados em relação ao número de pessoas, através de controlo de entradas, e o tempo de visita será restringido a 20 minutos, assim como a duas pessoas por cada família", é descrito.

Nos quatro cemitérios existentes no concelho foi estabelecido uma lotação máxima, que no caso do de São Martinho é de 50 pessoas de cada vez, no de São Gonçalo 20 visitantes em simultâneo, no de Santo António 15 e no do Monte apenas 10.

A Câmara Municipal salienta que vão ser disponibilizados dispensadores de solução antissética à base de álcool em pontos estratégicos dos cemitérios, de fácil acesso aos utilizadores e colaboradores.

"O uso de máscara será obrigatório", acrescenta, informando que "o percurso de entrada e saída nos cemitérios, bem como o distanciamento social, serão controlados por seguranças-vigilantes e colaboradores camarários".

A autarquia indica que "as zonas de espera à entrada dos cemitérios também serão controladas e estarão organizadas de forma a evitar filas, garantindo o distanciamento social de dois metros entre as pessoas".

Sobre o material que costuma ser usado para a colocação de flores nas campas, "todos os aguadores, escadas e outros utensílios passíveis de uso coletivo serão desinfetados pelos colaboradores camarários".

Na segunda-feira (2 de novembro, Dia dos Fiéis Defuntos), o bispo do Funchal, Nuno Brás, vai celebrar uma missa campal no cemitério de São Martinho, pelas 15 horas.

"Para o efeito, a autarquia terá também profissionais a controlar e prevenir eventuais ajuntamentos no cemitério", diz o município.