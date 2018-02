Mau tempo cancela 14 voos no Aeroporto da Madeira

Hoje às 20:29 Facebook

O mau tempo que está a afetar a Madeira motivou esta terça-feira o cancelamento de 14 voos no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, mas as condições meteorológicas registaram uma melhoria e a operação tende a normalizar-se, disse fonte aeroportuária.

"Os aviões já estão a conseguir aterrar, ainda que por vezes tenham de fazer um compasso de espera", adiantou a fonte, sublinhando, no entanto, que as previsões apontam para um agravamento do estado do tempo entre as 5 horas e as 12 horas de quarta-feira.

O vento forte na zona do aeroporto (Santa Cruz) chegou a registar uma rajada de 113 quilómetros/hora.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para vermelho o aviso de vento e chuva para as zonas montanhosas, em vigor até ao final da noite.

A Zona Marítima da Madeira indicou, por seu lado, que o "auge" do mau tempo acontecerá durante o dia e noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, continuando o tempo "adverso" até domingo (04 março).

Porto Santo Line, empresa responsável pela ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, também informou que as viagens do navio "Lobo Marinho" previstas para quarta-feira foram canceladas.

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, por outro lado, duas ocorrências relacionadas com o mau tempo durante a tarde: um deslizamento de terra que implicou uma desobstrução da via em Santo António e uma queda de pedras de pequeno porte na zona da Fundoa (São Roque), que também já foram retiradas.

A autarquia comunicou, por outro lado, o encerramento esta noite de uma rua na zona velha da cidade, de modo a proceder ao abate de duas árvores que representam perigo para a via pública.

Devido à agitação marítima, mantêm-se também encerrados um troço do passeio marítimo da Praia Formosa e outro em frente ao Hotel Porto Santa Maria, na zona leste da baía do Funchal.

A escola da Seara Velha, na freguesia do Curral das Freiras, em Câmara de Lobos, foi hoje encerrada devido ao aumento do caudal de uma ribeira, por "questões de precaução e de segurança", segundo o Governo da Madeira.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira sinalizou, por seu lado, apenas "algumas quedas de árvores" sem danos humanos ou materiais, bem como o encerramento e condicionamento de algumas estradas regionais e municipais.

Também os percursos pedestres recomendados estão encerrados desde segunda-feira.