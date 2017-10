Mulher morreu ao cair do segundo andar de centro comercial no Funchal

Hoje às 12:55, atualizado às 13:06 Facebook

Uma mulher morreu, este domingo, ao cair do 2.º andar de um centro comercial no Funchal para o piso 0 do mesmo estabelecimento comercial.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao centro comercial La Vie para assistir uma mulher que terá caído do segundo andar do edifício.

O alerta foi dado cerca das 10.16 horas, mas quando os bombeiros chegaram ao local, que fica bastante perto do quartel desta corporação, no centro da capital madeirense, encontraram a vítima já sem sinais de vida.

A queda, cujo motivo é desconhecido, ocorreu, por volta das 10.15 horas, dentro do centro comercial, entre um piso que fica ao nível da rua e a área dos restaurantes, dois pisos abaixo, onde ficou o corpo da mulher.

Até ao momento é desconhecida a identidade da vítima, sendo que aparenta ter entre 30 e 40 anos.

O Centro Comercial La Vie encontra-se para já aberto ao público, estando apenas interdita a zona da restauração, onde o corpo da mulher ainda se encontra, aguardando a chegada do delegado de saúde, a quem compete confirmar o óbito.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta ocorrência.