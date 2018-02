Voo da TAP regressa a Lisboa após tentar aterrar no aeroporto da Madeira

Hoje às 20:10 Facebook

Twitter

Um avião da TAP proveniente de Lisboa e com destino ao Funchal regressou à origem e cancelou a viagem devido aos ventos fortes no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

O navio Lobo Marinho também cancelou a viagem entre Porto Santo e o Funchal devido às más condições atmosféricas, tendo o armador alterado a viagem para segunda-feira às 18 horas.

De acordo com as corporações de bombeiros da região, apenas pequenas ocorrências (limpeza de estrada, sinalização de adufas, pequenas inundações, corte de árvores) foram verificadas no Funchal, Machico e Câmara de Lobos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago sob avisos meteorológicos amarelo e laranja para precipitação, vento e agitação marítima até ao final do dia.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu também avisos de chuva e vento forte e agitação marítima até às 06 horas de segunda-feira.