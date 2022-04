Má visibilidade obriga 14 voos a divergir no Aeroporto da Madeira

JN/Agências Hoje às 15:12 Facebook

Catorze voos com destino à Madeira, provenientes de várias origens na Europa e no continente, divergiram esta segunda-feira para outros aeroportos devido à má visibilidade no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha.

De acordo com informação disponível no site da ANA - Aeroportos de Portugal, entre as 9.45 horas e as 12 horas apenas um voo aterrou e 14 divergiram, devido à fraca visibilidade provocada por chuva e nevoeiro.

Esta situação motivou também a alteração no horário de partida de pelo menos oito voos, que se encontram atrasados.

A ilha da Madeira esteve sob aviso amarelo para chuva forte durante a madrugada, mas, entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já retirou o alerta e o arquipélago encontra-se agora sem avisos meteorológicos.