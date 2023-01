Madeira sem ligações marítimas do Lobo Marinho durante cinco semanas

JN/Agências Hoje às 13:14 Facebook

O Lobo Marinho, navio que assegura a linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo, vai estar cinco semanas em manutenção, ficando as ilhas sem esta ligação até meados de fevereiro.

A embarcação da Porto Santo Line (PSL) faz a última viagem na quarta-feira e ruma aos estaleiros para a intervenção anual, que está orçada em 1,4 milhões de euros.

Neste período, a PSL vai assegurar o transporte aéreo dos residentes do Porto Santo, que continuam a pagar a mesma tarifa da viagem do barco.

Serão feitas escalas com porta-contentores para garantir o abastecimento de mercadorias aos residentes no Porto Santo.

Na informação disponibilizada no seu site, a concessionária refere que "durante o período de imobilização do navio e, apesar de não estar legalmente obrigada a tal, irá assegurar o transporte aéreo, entre ilhas, para os residentes no Porto Santo, em voos com origem nesta ilha".

Para os residentes no Porto Santo serão disponibilizados "até 50 lugares, por dia, por trajeto, até um máximo de 100 lugares (exceto às terças-feiras)".

Por imposição da transportadora aérea, a Binter, a Porto Santo Line só vai poder vender passagens aéreas a residentes no Porto Santo, "suportando a PSL o diferencial entre a passagem marítima e a viagem aérea - que se encontrem registados na Plataforma SIMplifica do Governo Regional da Madeira".

Quanto ao transporte de mercadorias, a concessionária, em cumprimento das exigências contratuais, vai assegurar uma escala semanal de um porta-contentores entre a Madeira e o Porto Santo, às terças-feiras, salvo casos excecionais, admitindo a realização de uma segunda ligação (sexta-feira/sábado).

Estas duas escalas visam garantir "o transporte de quantidades de mercadorias (frescos, perecíveis ou secos)", lê-se na informação.

A PSL realça que vai ainda facultar a armazenagem gratuita em contentores secos e frios, colocados propositadamente no porto do Porto Santo, para "mitigar eventuais dificuldades de logística que os comerciantes possam enfrentar".