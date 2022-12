Madeira sob aviso laranja devido a chuva forte

JN/Agências Ontem às 21:36 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja para precipitação para a Madeira e Porto Santo.

O IPMA colocou as costas norte e sul da Madeira, as regiões montanhosas e o Porto Santo sob aviso laranja para precipitação, entre as 9 horas e as 15 horas de segunda-feira, que passa depois para amarelo até às 18 horas.

Estão previstos "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", indica o IPMA.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de três.

A Madeira e o Porto Santo estão atualmente sob aviso amarelo para precipitação até às 9 horas de segunda-feira.

Face às previsões meteorológicas adversas previstas para o arquipélago, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira emitiu, entretanto, um conjunto de recomendações.

A Proteção Civil recomenda à população que evite viagens para as zonas potencialmente mais afetadas pela chuva, que não circule por zonas com prédios degradados e que preste atenção a estruturas montadas, como andaimes, toldos e telhados.

A autoridade regional alerta também para a adoção de uma condução defensiva, "reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água".

O Serviço Regional de Proteção Civil aconselha ainda a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".