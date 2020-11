Medidas restritivas na Madeira entre 15 de dezembro e 15 de janeiro

JN/Agências Hoje às 14:24 Facebook

O presidente do Governo da Madeira anunciou que as novas medidas para conter a disseminação da covid-19 abrangerão o período das festas de Natal e Ano Novo que, no arquipélago, é entre 15 de dezembro e 15 de janeiro.

"Serão um conjunto de princípios genéricos relativamente às nossas festas que, na Madeira, vão de 15 de dezembro a 15 de janeiro", disse o governante à margem de uma visita à empresa Horários do Funchal.

Miguel Albuquerque tinha anunciado na quinta-feira que iam ser tomadas "regras complementares" devido ao regresso de milhares de estudantes e emigrantes para as comemorações do Natal.

"Vamos, na próxima semana, anunciar um conjunto de regras e procedimentos complementares aos que estão disponibilizados, no sentido de melhorarmos as condições de segurança e de circulação nesta época difícil que se avizinha", disse na altura.

Quanto à visita desta sexta-feira à Horários do Funchal, Miguel Albuquerque adiantou que, até 2022, a empresa será objeto de um investimento de 40 milhões de euros na aquisição de 115 novos autocarros.

De acordo com os últimos dados, divulgados na quinta-feira pelo Instituto da Administração de Saúde da Madeira, a região reportou 14 novos casos de covid-19, totalizando 167 situações ativas.