Oito voos cancelados devido ao vento esta quinta-feira na Madeira

Os ventos fortes que se fazem sentir no arquipélago da Madeira obrigaram ao cancelamento de oito voos programados para esta quinta-feira, de acordo com a informação disponibilizada pela ANA - Aeroportos de Portugal.

Estes oito voos são provenientes de vários destinos e pertencem às companhias aéreas TuiFly e Condor Flugdienst.

O vento forte que mantém o arquipélago debaixo de um aviso laranja até às 15 horas desta quinta-feira foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dados do IPMA na Madeira dão conta que desde as zero horas desta quintas-feira a rajada mais forte sentida foi de 150 km/h, registada por uma estação no Chão do Areeiro, nas zonas montanhosas, até às 6 horas desta manhã.

No aeroporto, a rajada mais forte foi de 108 km/h também de acordo com os dados do IPMA.

As más condições atmosféricas atingem ainda o mar e a Capitania do Porto do Funchal emitiu igualmente um aviso de agitação marítima forte até às 18:00 horas de quinta-feira, aconselhando as embarcações a regressar aos portos de abrigo.

A Porto Santo Line, na sua página de Internet, informa também ter cancelado as viagens de quinta-feira do Lobo Marinho para a ilha do Porto Santo devido "às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza emitiu um alerta para a não realização de percursos na natureza, enquanto durar o aviso.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu também um aviso a recomendar às pessoas que fechem as portas e janelas, evitem viajar nas zonas afetadas pelo aviso meteorológico, não circulem por zonas com prédios degradados e prestem atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados).