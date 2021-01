Governo da Madeira entrega 500 euros à família do primeiro bebé do ano

JN/Agências Hoje às 19:54 Facebook

O Governo da Madeira atribuiu esta sexta-feira o cartão "Kit Bebé", no valor de 500 euros, à família da primeira criança que nasceu na região autónoma em 2021, indicou a Secretaria da Saúde e Proteção Civil.

"O beneficiário do cartão foi a família da menina Maria Leonor, que nasceu hoje, às 12.53 horas", refere a secretaria tutelada pelo social-democrata Pedro Ramos, vincando que a entrega foi feita ao pai, na entrada principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O "kit bebé" foi implementado pelo executivo madeirense em 1 de janeiro de 2019, como incentivo à natalidade na região, e, deste então, já beneficiou mais de 3500 famílias.

A ajuda destina-se a todas as crianças que nascem na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça e pode ser usada até o bebé completar um ano de idade.

"O valor do cartão serve para a aquisição de bens considerados indispensáveis à saúde e bem-estar, segurança e harmonioso desenvolvimento nos primeiros tempos de vida do bebé, nomeadamente, produtos diversos, medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, até ao valor máximo de 500 euros, em qualquer farmácia da região", esclarece a Secretaria da Saúde em nota de imprensa.

A medida conta com a colaboração da Associação Dignitude e da Associação Nacional de Farmácias.

Maria Leonor, a bebé do ano na Região Autónoma da Madeira, nasceu com 3,425 quilos e quer ela quer a mãe estão "bem de saúde".