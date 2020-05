Homem morre em acidente no Funchal. É a terceira morte na Madeira num dia

JN/Agências Hoje às 15:59 Facebook

Um homem de 73 anos morreu esta quarta-feira na sequência de uma acidente de viação ocorrido à saída da via reservada, nas imediações do túnel da Ribeira de João Gomes, no Funchal, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com fonte dos Voluntários Madeirenses, o homem viajava sozinho, no sentido Funchal-Santa Cruz, tendo o acidente ocorrido perto da bomba de gasolina da zona.

"Foi necessário fazer manobras de desencarceramento e tentativas de reanimação da vítima, mas o senhor acabou por falecer no local", declarou.

O alerta foi dado pelas 13.29 horas e no local estiveram elementos e meios dos bombeiros, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Esta é a terceira morte ocorrida esta quarta-feira na Madeira devido a acidentes de viação.