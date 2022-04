Incêndio de grandes dimensões no armazém de um supermercado na Madeira

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir um armazém do Pingo Doce em São Martinho, na ilha da Madeira. Foram ouvidas algumas explosões, mas, até ao momento, não há notícias de danos pessoais.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, as chamas, que terão deflagrado cerca das 20 horas, estão a ser combatidas pelos Sapadores Madeirenses, apoiados pelas corporações de Voluntários do Funchal e de Câmara de Lobos.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma ampla coluna de fumo sobre São Martinho, seis quilómetros a Sul do Funchal.

Segundo alguns testemunhos, ouviram-se explosões numa fase inicial, que se presume tenham origem em materiais inflamáveis que se se encontram no interior do armazém.