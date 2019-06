Construção do Hospital Central da Madeira vai entrar em discussão pública

Hoje às 15:53 Facebook

A Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas (SREI) da Madeira tornou público o aviso da discussão pública da construção do Hospital Central da Madeira, obra no valor de 340 milhões de euros.

"Torna-se público que, no prazo de 15 dias a contar do oitavo dia posterior à publicação deste aviso no Jornal Oficial, se procede à discussão pública da obra de construção de construção do Hospital Central do Funchal", refere o anúncio da SREI.

O processo encontra-se disponível na Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, podendo ser consultado nos dias úteis no horário de expediente (das 9 horas às 12.30 horas e das 14 horas às 17.30 horas).

O processo encontra-se ainda disponível para consulta no 'site' www.madeira.gov.pt/srei.

"As sugestões, reclamações, observações e pedidos de esclarecimento no âmbito da participação deverão ser apresentados por escrito, preferencialmente registados em folhas próprias, cedidas gratuitamente, disponíveis no local de consulta e no 'site'", é referido.

Após o preenchimento, essas mensagens podem ser entregues diretamente no local, ou enviadas por correio ou para o endereço eletrónico dresc@madeira-gov.pt ,devendo dar entrada no Serviço da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação até ao fim da discussão pública.

A construção do Hospital Central da Madeira é uma aposta do XII Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

O investimento no valor de 340 milhões de euros será repartido, em 50%, pelo executivo regional e pelo Governo da República.