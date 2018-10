Dois desalojados devido a chuvas fortes no Funchal

Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Duas pessoas ficaram, este sábado, desalojadas, no Funchal, devido ao desabamento do teto da casa onde residiam, na sequência das fortes chuvas que se abateram sobre a ilha da Madeira durante a noite e manhã.

O caso ocorreu cerca das 7 horas na freguesia de Santo António e motivou a intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo informação da Câmara Municipal do Funchal, os desalojados, duas pessoas com cerca de 60 anos, foram já encaminhados para os serviços de Segurança Social.

Entretanto, a Capitania do Porto do Funchal recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, com ventos de 50 a 60 km por hora de qualquer direção, pelo que recomenda aos proprietários e armadores que mantenham as embarcações nos portos de abrigo.

O Serviço de Proteção Civil da Madeira emitiu, também, um aviso amarelo para domingo, 28 de outubro, para as zonas costeiras da ilha, com previsão de vento e agitação marítima fortes.