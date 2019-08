Homem caiu ao mar no norte da Madeira e está desaparecido

Hoje às 20:42 Facebook

Um homem está dado como desaparecido nos mares da zona do Seixal, concelho do Porto Moniz, no norte da Madeira, estando a decorrer a operação de busca envolvendo várias entidades.

O alerta foi dado às 17.35 horas pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

"O homem estava acompanhado por um familiar, caiu ao mar na zona conhecida pelo 'Mata Sete', no Seixal", adiantou à Lusa fonte dos bombeiros da localidade.

O homem "ainda falou com o familiar que o acompanhava depois de cair à água, mas depois desapareceu", acrescentou.

No local, nas operações de busca, estão a colaborar elementos dos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, o Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos (SANAS), da Polícia Marítima e da Polícia de Segurança Pública.